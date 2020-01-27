EN
22:17:54 Понедельник, 27 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор поручил провести перезагрузку штаба по улучшению делового климата

15:33 | 27.01.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести перезагрузку штаба по улучшению делового климата.

Пензенский губернатор поручил провести перезагрузку штаба по улучшению делового климата

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Считаю необходимым выполнить полную перезагрузку штаба по улучшению делового климата», — сказал он в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания в киноконцертном зале «Пенза» в понедельник, 27 января.

Иван Белозерцев потребовал, чтобы специалисты управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области совместно с представителями министерства экономики региона создали специальный раздел на портале облправительства, в котором будет собрана информация о членах штаба, проводимой ими работе, а также предусмотрена возможность для приема обращений предпринимателей.

Кроме того, губернатор поручил проанализировать исполнение дорожных карт по повышению инвестиционной привлекательности региона.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе 28 января будет открыта продажа билетов на спектакль «Двое» Чемпионат и первенство Пензенской области по плаванию стартуют 29 января
Работник пензенского «Маяка» удостоен благодарности президента России В Пензенской области объявлен конкурс видеороликов на тему противодействия мошенничеству
Сергей Ясинецкий стал чемпионом Пензенской области по бильярдному спорту Митрополит Серафим возглавил пензенскую делегацию на рождественских чтениях в Москве
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама