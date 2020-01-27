Пензенский губернатор поручил провести перезагрузку штаба по улучшению делового климата Экономика

Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести перезагрузку штаба по улучшению делового климата.

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«Считаю необходимым выполнить полную перезагрузку штаба по улучшению делового климата», — сказал он в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания в киноконцертном зале «Пенза» в понедельник, 27 января.

Иван Белозерцев потребовал, чтобы специалисты управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области совместно с представителями министерства экономики региона создали специальный раздел на портале облправительства, в котором будет собрана информация о членах штаба, проводимой ими работе, а также предусмотрена возможность для приема обращений предпринимателей.

Кроме того, губернатор поручил проанализировать исполнение дорожных карт по повышению инвестиционной привлекательности региона.