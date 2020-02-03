Выручка резидентов пензенских технопарков за 2019 год составила 3,4 млрд. рублей Экономика

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Выручка резидентов действующих в Пензенской области технопарков составила по итогам 2019 года 3,4 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики региона.

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По данным ведомства, основной объем приходится на технопарк высоких технологий «Рамеев». Выручка его резидентов выросла на 21% — с 2,7 млрд. рублей в 2018 году до 3,27 млрд. рублей в 2019-м.

Объем налоговых платежей составил около 374 млн. рублей: резиденты «Рамеева» перечислили около 354 млн. рублей, «Яблочкова» — более 20 млн. рублей.

Всего в 2019 году в технопарках осуществляли деятельность 56 резидентов, которыми создано более 1,7 тыс. рабочих мест.