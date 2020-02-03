В Пензенской области будет создан мебельный кластер Экономика

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Мебельный кластер должен быть создан в Пензенской области. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

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«У нас мебельщики сильные, но надо их, как у нас говорят в народе, «кучковать» для того, чтобы обсуждать проблемы, которые у них есть», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 3 февраля.

Иван Белозерцев добавил, что объединение предприятий в кластер призвано способствовать их развитию, в том числе за счет совместного решения вопроса подготовки квалифицированных кадров и организации участия в специализированных мероприятиях.

«Ряд направлений поддержки могли бы найти», — отметил глава региона.

В числе других актуальных задач, требующих решения, губернатор назвал легализацию трудовых отношений на мебельных предприятиях.

В Пензенской области создано шесть кластеров — кондитерский, биомедицинский, приборостроительный, деревообработки и деревянного домостроения, легкой промышленности, а также IT-кластер.