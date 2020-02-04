В Пензенской области в 2019 году населению оказаны платные услуги почти на 59 млрд. рублей Экономика

Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Объем платных услуг, оказанных населению Пензенской области, достиг в 2019 году 58,7 млрд. рублей, что почти на 2% больше, чем в 2018-м. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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По информации Пензастата, на долю коммунальных услуг в общем объеме приходится 28%, они оказаны на сумму 16,5 млрд. рублей. Рост к уровню 2018 года составил 0,6%.

Значительную долю — 17% — занимают телекоммуникационные услуги. На их оплату потрачено 10,1 млрд. рублей. Рост к предыдущему году — 2,5%.

Около 13% в общем объеме приходится на долю транспортных услуг. Они предоставлены населению на сумму 7,4 млрд. рублей. Рост — почти 9%.

На оплату бытовых услуг жители направили 6,3 млрд. рублей, рост к уровню 2018 года — 0,8%. Их доля в общем объеме составила около 11%.

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Еще более 7% приходится на долю жилищных услуг, на оплату которых направлено 4,3 млрд. рублей. Это на 0,4% меньше, чем в 2018 году.

Значительная сумма — свыше 4 млрд. рублей — потрачена жителями Пензенской области на медицинские услуги. На их долю в общем объеме платных услуг приходится около 7%. Расходы населения в сфере здравоохранения выросли на 3,9%.

Еще 6,5% в общем объеме занимают услуги системы образования. Расходы на их оплату превысили 3,8 млрд. рублей, что почти на 4% меньше, чем годом ранее.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензастата, в расчете на одного жителя объем платных услуг составил 44,5 тыс. рублей, в том числе бытовых — 4,8 тыс. рублей.