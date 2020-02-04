Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 2019 год исполнен на 97% Экономика

Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Доходы в сумме 67 млрд. 584,5 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в 2019 году, план выполнен на 97%. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов региона.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 44 млрд. 250,6 млн. рублей, что составляет 98% от запланированного уровня; безвозмездные поступления — 23 млрд. 333,9 млн. рублей — 95,5%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 97%: при плане в 59 млрд. 791 млн. рублей фактически поступило 58 млрд. 125,6 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 34 млрд. 824,7 млн. рублей при ожидаемом объеме в 35 млрд. 786,3 млн. рублей, план выполнен на 97%.