EN
01:08:56 Среда, 5 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 2019 год исполнен на 97%

18:01 | 04.02.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Доходы в сумме 67 млрд. 584,5 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в 2019 году, план выполнен на 97%. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов региона.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 2019 год исполнен на 97%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 44 млрд. 250,6 млн. рублей, что составляет 98% от запланированного уровня; безвозмездные поступления — 23 млрд. 333,9 млн. рублей — 95,5%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 97%: при плане в 59 млрд. 791 млн. рублей фактически поступило 58 млрд. 125,6 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 34 млрд. 824,7 млн. рублей при ожидаемом объеме в 35 млрд. 786,3 млн. рублей, план выполнен на 97%.

Загрузка...
Читайте также
Умер Павел Зайдфудим В Пензе на улице Маршала Крылова приступили к замене участка водопровода
В Пензенской области создан совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям Ревматологи будут вести прием в пензенских поликлиниках 8 февраля
В Кузнецке за год расселят пять аварийных домов В Пензе начали заделывать ямы на дорогах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама