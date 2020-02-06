Маслозавод «Пензенский» вошел в число аккредитованных Китаем поставщиков шрота Экономика

Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Группа компаний «РусГрейн» и ООО «Маслозавод «Пензенский» вошли в число первых российских производителей шротов масличных культур, которых Китай аккредитовал для экспорта продукции в КНР. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства экономики региона.

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«Вхождение маслозавода «Пензенский» в перечень аккредитованных российских экспортеров стало результатом успешной совместной работы правительства Пензенской области, региональных структур Россельхознадзора, центра поддержки экспорта и ГК «РусГрейн», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что по итогам 2019 года компания стала одним из лидеров среди агроэкспортеров Пензенской области, осуществив в период с августа по ноябрь отправку семи партий подсолнечного и рапсового масла в Китай и Европу.

«Одной из первых в практике российского экспорта сельхозпродукции компания «РусГрейн» совместно с ПАО «Трансконтейнер» организовала отправку из Пензы полного контейнерного поезда в Китай с использованием флекситанков для перевозки растительных масел», — напомнили в пресс-службе.

В Минэкономики также обратили внимание на то, что маслозавод является единственным, учредившим в Чунцине дочернее предприятие для управления терминально-складским комплексом на территории города, через который осуществляется реализация поступающей из регионов ПФО сельхозпродукции на рынках Центрального Китая с населением около 700 млн. человек.

«Планом экспорта 2020 год предусмотрено увеличение объемов реализации сельхозпродукции, производимой маслозаводом «Пензенский», в том числе растительных масел и шротов», — сказали в ведомстве.