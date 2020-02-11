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Внешнеторговый оборот Пензенской области в 2019 году превысил 560 млн. долларов

09:00 | 11.02.2020 | Экономика

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Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области в 2019 году составил 560,4 млн. долларов. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона.

Внешнеторговый оборот Пензенской области в 2019 году превысил 560 млн. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, экспорт увеличился более чем на 3% — до 308 млн. долларов.

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Поставка пензенских товаров осуществлялась в 86 стран. При этом более 52% экспортной продукции отправлено в страны СНГ. В Казахстан она вывезена на 64,7 млн. долларов, в Белоруссию — на 33,7 млн. долларов, на Украину — на 27,3 млн. долларов

Импорт товаров в Пензенскую область в 2019 году уменьшился более чем на 7% — до 252,4 млн. долларов.

Согласно данным Пензастата, внешнеторговый оборот области за 2018 год составил 571,1 млн. долларов.

Объем экспорта по итогам 2018 года вырос к уровню 2017-го на 20,7% до 298,6 млн. долларов, импорта — на 6,3% до 272,5 млн. долларов.

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