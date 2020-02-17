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В Пензе потратят 10 млн. рублей на концепцию развития общественного транспорта

18:42 | 17.02.2020 | Экономика

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Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. 10 млн. рублей планируется предусмотреть в бюджете Пензы на 2020 год на разработку концепции развития общественного транспорта.

В Пензе потратят 10 млн. рублей на концепцию развития общественного транспорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила и.о. начальника финансового управления города Ирина Юрлова, данная сумма определена по результатам анализа коммерческих предложений, представленных потенциальными разработчиками в адрес управления транспорта и связи Пензы.

«Средства эти направляются на обследование пассажиропотока», — сказала она в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по бюджету и экономике, которое состоялось в понедельник, 17 февраля.

По словам заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству Дениса Леонтьева, планируется полностью пересмотреть работу общественного транспорта.

«Основная задача, которую мы будем ставить перед разработчиком: мы «убираем» все маршруты города, и нам нужно заново построить нашу систему таким образом, чтобы была экономическая эффективность и удобно для жителей», — пояснил он.

Вице-мэр добавил, что одним из главных новшеств должно стать избавление центра Пензы от маршруток.

«Существует много у нас нововведений, например, чтобы в центре города ездили только магистральные автобусные маршруты, а [транспортные средства] малой вместимости использовались именно для подвоза до конечной остановки», — сказал Денис Леонтьев, уточнив при этом, что при пересадке с одного вида транспорта на другой будет действовать единый билет.

Он предположил, что концепция будет разработана к концу 2020 года, поскольку предварительно намечено оценить пассажиропоток в разные сезоны.

В свою очередь председатель постоянной комиссии гордумы по бюджету и экономике, руководитель операционного офиса «Пензенский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» Алексей Рогонов поинтересовался, планируется ли каким-то образом окупить данные затраты из бюджета.

Отвечая на этот вопрос, Денис Леонтьев привел в пример ситуацию с троллейбусами.

«Будет ставиться вопрос вообще в принципе по троллейбусным перевозкам, за которые мы платим 107 млн. рублей в настоящее время. Данная схема нам ответит на этот вопрос: целесообразно мы перевозим или нет, или, может, это убыточный транспорт изначально. Именно будет экономически обоснованная модель — как для перевозчиков, так и для бюджета города», — резюмировал вице-мэр Пензы.

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