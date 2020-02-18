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Средняя зарплата в Пензенской области в 2019 году составила 30 тыс. 760 рублей

18:53 | 18.02.2020 | Экономика

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Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Средняя зарплата в Пензенской области в 2019 году составила, по предварительным данным, 30 тыс. 760 рублей. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Средняя зарплата в Пензенской области в 2019 году составила 30 тыс. 760 рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, это на 7,2% больше, чем в 2018 году.

Максим Уханов добавил, что, по последней информации, самая высокая зарплата — 43 тыс. 686 рублей — наблюдалась в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность.

«Самая низкая — по виду деятельности «Операции с недвижимым имуществом»: 22 тыс. 278 рублей», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики во вторник, 18 февраля.

Максим Уханов обратил внимание на то, что в общей численности занятых в экономике основная доля приходится на обрабатывающие производства, где трудятся 66 тыс. 208 человек.

«Заработная плата в этой сфере составила 31 тыс. 282 рубля», — уточнил он.

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