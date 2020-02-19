Участок дороги на территории Пензы планируется передать в собственность РФ Экономика

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Часть дороги протяженностью 325 метров и земельный участок площадью более 8 тыс. кв. метров, расположенные на территории Пензы, планируется передать в собственность Российской Федерации на основании обращения Росавтодора и ФКУ «Поволжуправтодор». Об этом сообщила начальник управления муниципального имущества (УМИ) Пензы Ирина Кочеткова на заседании постоянной комиссии гордумы по градостроительной деятельности в среду, 19 февраля.

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Она пояснила, что это требуется для выполнения работ на автомобильной дороге М5 «Урал».

Земельный участок, по словам Ирины Кочетковой, необходим для полосы отвода.

Начальник УМИ уточнила, что речь идет об участке трассы М5 со стороны улицы Островной.