Область передаст городу помещение для занятий боксом в доме на улице Герцена в Пензе Экономика

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Нежилое помещение в многоквартирном жилом доме №11 на улице Герцена в Пензе и земельный участок планируется принять из областной собственности в муниципальную. Об этом сообщила начальник управления муниципального имущества (УМИ) города Ирина Кочеткова на заседании постоянной комиссии гордумы по градостроительной деятельности в среду, 19 февраля.

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«К нам поступило обращение председателя правительства Пензенской области [Николая Симонова] о передаче нежилого помещения — спорткомплекса и земельного участка по улице Герцена, 11 — в муниципальную собственность. В данном помещении будут проводиться занятия боксом, а также физкультурой», — сказала она.

Ирина Кочеткова добавила, что нежилое помещение и участок будут закреплены за МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу города Пензы».

По ее словам, денежные средства на содержание данного имущества имеются.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшей сессии.