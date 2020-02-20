В Пензенской области вырос оборот розничной торговли Экономика

Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе 2020 года составил около 17 млрд. 653 млн. рублей, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

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Согласно данным Пензастата, доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 5,4%. На них реализована продукция более чем на 958 млн. рублей.

В основном оборот розничной торговли формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынков. На их долю пришлось 94,6%, или почти 16 млрд. 695 млн. рублей.

В январе были реализованы пищевые продукты, напитки и табачные изделия на сумму около 8 млрд. 537 млн. рублей. Непродовольственные товары проданы на 9 млрд. 116 млн. рублей. Их удельный вес в структуре оборота розничной торговли составил 48,4% и 51,6% соответственно.

Оборот розничной торговли на душу населения составил в январе 13,5 тыс. рублей.