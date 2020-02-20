EN
21:08:03 Четверг, 20 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области вырос оборот розничной торговли

17:28 | 20.02.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе 2020 года составил около 17 млрд. 653 млн. рублей, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

В Пензенской области вырос оборот розничной торговли. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным Пензастата, доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 5,4%. На них реализована продукция более чем на 958 млн. рублей.

В основном оборот розничной торговли формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынков. На их долю пришлось 94,6%, или почти 16 млрд. 695 млн. рублей.

В январе были реализованы пищевые продукты, напитки и табачные изделия на сумму около 8 млрд. 537 млн. рублей. Непродовольственные товары проданы на 9 млрд. 116 млн. рублей. Их удельный вес в структуре оборота розничной торговли составил 48,4% и 51,6% соответственно.

Оборот розничной торговли на душу населения составил в январе 13,5 тыс. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества В Заречном планируется создать студенческий отряд кондукторов
В Саратове задержан житель Пензенской области, объявленный в федеральный розыск На создание доступной среды в трех детсадах и школе-интернате направят около 5 млн. рублей
В Пензенской области перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны В Кузнецке четыре многодетные семьи получили жилищные сертификаты
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама