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Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь исполнен на 98,7%

11:33 | 23.02.2020 | Экономика

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Пенза, 23 февраля 2020. PenzaNews. Доходы в сумме 3 млрд. 687,4 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области за январь 2020 года, план выполнен на 98,7%. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов региона.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь исполнен на 98,7%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 2 млрд. 452,5 млн. рублей, что составляет 97,1% от запланированного уровня; безвозмездные поступления — 1 млрд. 234,9 млн. рублей — 102%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 97,1%: при плане в 3 млрд. 138,8 млн. рублей фактически поступило 3 млрд. 46,6 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 1 млрд. 809,4 млн. рублей при ожидаемом объеме в 1 млрд. 926,7 млн. рублей, план выполнен на 93,9%.

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