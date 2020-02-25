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Верхняя одежда пензенского производства представлена на международной выставке

17:30 | 25.02.2020 | Экономика

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Москва, 25 февраля 2020. PenzaNews. Компании пензенского кластера легкой промышленности «Легпром» представили продукцию на международной выставке моды «CPM – Collection Premiere Moscow» в московском «Экспоцентре».

Верхняя одежда пензенского производства представлена на международной выставке

Фото: ООО «ЦКР»

Свои коллекции на мероприятие привезли предприятия, выпускающие верхнюю одежду под торговыми марками «Глория», «Канкан», «Элегант» и «Юнона shick».

Их участие в мероприятии организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке министерства промышленности и инновационной политики региона.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», это вторая выставка «CPM – Collection Premiere Moscow», на которой Пензенскую область представляют компании в таком составе — являясь конкурентами, на международной выставке они выступают единым кластером, повышая узнаваемость «Легпрома».

В залах «Экспоцентра» для них забронировано более 50 кв. метров площадей.

Формат мероприятия, работа которого продлится по 27 февраля, предполагает проведение модных показов, презентаций и семинаров.

Кроме того, производители имеют возможность наладить новые деловые контакты и обсудить с байерами детали сотрудничества.

Планируется, что предприятия, входящие в пензенский кластер «Легпром», также примут участие в осенней выставке, которая состоится в сентябре.

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