EN
21:18:29 Вторник, 25 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Кредиторская задолженность МУП «Спецбюро» превысила 12 млн. рублей

19:45 | 25.02.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» накопило кредиторскую задолженность в размере 12,3 млн. рублей, дебиторскую — около 200 тыс. рублей. Это следует из материалов дела по заявлению индивидуального предпринимателя Татьяны Подоляновой о признании МУП «Спецбюро» несостоятельным (банкротом).

Кредиторская задолженность МУП «Спецбюро» превысила 12 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам директора муниципального унитарного предприятия Александра Ащеулова, на праве собственности «Спецбюро» принадлежит одно административное здание, фактически реализованное, и котельная; на праве хозяйственного ведения — 27 гаражных боксов и административное здание. На имущество МУПа наложен арест, а участие предприятия в торгах не представляется возможным, поскольку нет свободных денежных средств на внесение задатков.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 20 февраля заседание по проверке обоснованности заявления о признании «Спецбюро» несостоятельным (банкротом) отложено на 12 марта.

При его вынесении была учтена, в частности, озвученная в суде информация о том, что в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении уставного фонда МУПа до 10 млн. рублей. Согласно материалам дела, данный вопрос намечено рассмотреть на сессии пензенской гордумы 28 февраля.

Кроме того, приняты во внимание планы по одобрению крупной сделки должника в рамках мер, направленных на погашение задолженности.

Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» находится по адресу: улица Карпинского, 187. Основным видом деятельности является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Согласно ЕГРЮЛ, уставный фонд МУПа составляет 200 тыс. рублей.

С января 2020 года предприятие возглавляет Александр Ащеулов.

Новости партнеров
Читайте также
В СПЧ призвали проверить жалобы на пытки фигурантов дела о террористическом сообществе Жительница Пензы избила битой мужчину возле бара
В Москве обсудили перспективы участия Пензенской области в проекте «Оздоровление Волги» Каждый пятый занимается физкультурой или спортом два-три раза в неделю — опрос
«Дизель» проведет домашние игры плей-офф в Пензе 26 и 27 февраля Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области остается ниже уровня эпидпорога
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама