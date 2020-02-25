Кредиторская задолженность МУП «Спецбюро» превысила 12 млн. рублей Экономика

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» накопило кредиторскую задолженность в размере 12,3 млн. рублей, дебиторскую — около 200 тыс. рублей. Это следует из материалов дела по заявлению индивидуального предпринимателя Татьяны Подоляновой о признании МУП «Спецбюро» несостоятельным (банкротом).

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По словам директора муниципального унитарного предприятия Александра Ащеулова, на праве собственности «Спецбюро» принадлежит одно административное здание, фактически реализованное, и котельная; на праве хозяйственного ведения — 27 гаражных боксов и административное здание. На имущество МУПа наложен арест, а участие предприятия в торгах не представляется возможным, поскольку нет свободных денежных средств на внесение задатков.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 20 февраля заседание по проверке обоснованности заявления о признании «Спецбюро» несостоятельным (банкротом) отложено на 12 марта.

При его вынесении была учтена, в частности, озвученная в суде информация о том, что в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении уставного фонда МУПа до 10 млн. рублей. Согласно материалам дела, данный вопрос намечено рассмотреть на сессии пензенской гордумы 28 февраля.

Кроме того, приняты во внимание планы по одобрению крупной сделки должника в рамках мер, направленных на погашение задолженности.

Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» находится по адресу: улица Карпинского, 187. Основным видом деятельности является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Согласно ЕГРЮЛ, уставный фонд МУПа составляет 200 тыс. рублей.

С января 2020 года предприятие возглавляет Александр Ащеулов.