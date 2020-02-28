В Пензе на «Маякпринте» запущена четвертая обойно-печатная линия Экономика

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Четвертая обойно-печатная линия торжественно запущена на предприятии «Маякпринт» в Пензе в пятницу, 28 февраля.

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Обращаясь к участникам церемонии, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что всегда с огромным удовольствием посещает производственные мощности холдинга «Маяк», в состав которого входит «Маякпринт».

«Только за 2019 год объем производства вашего предприятия составил свыше 14 млрд. рублей. Более эффективного предприятия в Пензенской области нет», — сказал глава региона.

В свою очередь председатель совета директоров ОАО «Маяк» Василий Вдонин сообщил, что по итогам 12 месяцев в бюджеты всех уровней перечислено 1,3 млрд. рублей налогов.

«Зарплата у нас тоже неплохая — порядка 45–47 тыс. рублей. Инвестиции за прошлый год составили 2 млрд. рублей», — сказал он, добавив, что за последние три года в модернизацию производства вложено примерно 10 млрд. рублей.

Василий Вдонин обратил внимание на то, что, работая круглый год в три смены, «Маякпринт» не испытывает дефицита заказов.

Он также выразил признательность директору предприятия Владимиру Голубеву, благодаря которому, по его словам, производство обоев в Пензе получило такое развитие.