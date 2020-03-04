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Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области возглавил Сергей Матюкин

13:29 | 04.03.2020 | Экономика

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Пенза, 4 марта 2020. PenzaNews. Бывший заместитель генерального директора ООО «Центр кластерного развития» Сергей Матюкин возглавил Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.

Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области возглавил Сергей Матюкин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», решение о его назначении руководителем фонда с 3 марта принято наблюдательным советом ФПП.

На данном посту Сергей Матюкин сменил Сергея Пескова, который совмещал работу в фонде с должностью генерального директора акционерного общества «Гарантийная микрокредитная организация «Поручитель».

Согласно данным ЕГРЮЛ, Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области создан в феврале 2019 года. Его учредителями являются два региональных ведомства — министерство экономики и департамент госимущества.

ФПП располагается по адресу: Пенза, улица Володарского, 2.

Основной вид деятельности — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

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