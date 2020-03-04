Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области возглавил Сергей Матюкин Экономика

Пенза, 4 марта 2020. PenzaNews. Бывший заместитель генерального директора ООО «Центр кластерного развития» Сергей Матюкин возглавил Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», решение о его назначении руководителем фонда с 3 марта принято наблюдательным советом ФПП.

На данном посту Сергей Матюкин сменил Сергея Пескова, который совмещал работу в фонде с должностью генерального директора акционерного общества «Гарантийная микрокредитная организация «Поручитель».

Согласно данным ЕГРЮЛ, Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области создан в феврале 2019 года. Его учредителями являются два региональных ведомства — министерство экономики и департамент госимущества.

ФПП располагается по адресу: Пенза, улица Володарского, 2.

Основной вид деятельности — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.