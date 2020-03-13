В Пензе промышленники попросили проверить, на что идут перечисляемые «Горводоканалу» деньги Экономика

Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. Представители промышленных предприятий Пензы, которые в 2019 году перечислили ООО «Горводоканал» более 70 млн. рублей в качестве компенсации расходов, связанных с негативным воздействием на окружающую среду, попросили прокуратуру проверить, на что потрачены эти денежные средства. Об этом сообщил президент ассоциации промышленников Пензенской области, председатель совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олег Шаповал.

Фото: Pnzreg.ru

«Рассчитываем на то, что деньги должны пойти на реконструкцию сетей водоотведения, и мы должны это видеть. Ответа на вопрос о том, что сделано, мы у «Горводоканала» не получили, поэтому были вынуждены обратиться в областную прокуратуру и инициировать проверку», — сказал он в ходе заседания ассоциации, состоявшегося на предприятии «Пензадизельмаш» в минувший четверг, 12 марта.

Олег Шаповал добавил, что в 2020 году промышленники впервые столкнулись со вторым видом платежа — за негативное воздействие на централизованную систему водоснабжения.

По его словам, коллеги из других регионов не знают о массовом применении этого вида компенсации.

Комментируя услышанное, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что «Горводоканал» не должен «обдирать» предприятия.

«Мы сделаем все зависящее от правительства Пензенской области, чтобы снизить плату. На ситуацию должна влиять и городская администрация. Кроме того, деньги, которые выплачиваются за негативное воздействие на окружающую среду, должны оставаться в Пензенской области и работать на регион. Я беру на контроль этот вопрос», — сказал он.

Глава региона добавил также, что предприятия в свою очередь должны вкладывать средства в строительство очистных сооружений.

«Другого пути у нас нет. Это сохранение благоприятной окружающей среды, здоровья наших граждан», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.