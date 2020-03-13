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День открытых дверей для предпринимателей пройдет в подразделениях Роспотребнадзора

14:28 | 13.03.2020 | Экономика

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Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. День открытых дверей для предпринимателей будет организован в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области и территориальных отделах ведомства в четверг, 19 марта.

День открытых дверей для предпринимателей пройдет в подразделениях Роспотребнадзора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Акция направлена на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности управления, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», — отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что до представителей бизнеса будут доведены сведения об основных нарушениях, выявляемых в ходе проверок субъектов предпринимательства, и принимаемых мерах.

«Специалистами будет организовано консультирование по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе уточнили, что предварительная запись не требуется.

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