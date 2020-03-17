Бюджет Пензы получил 320 млн. рублей от предоставления в аренду земли без торгов Экономика

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. 320 млн. рублей поступило в бюджет Пензы в 2019 году по заключенным без проведения торгов договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Об этом сообщила начальник городского управления муниципального имущества (УМИ) Пензы Ирина Кочеткова.

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«По состоянию на 31 декабря 2019 года, действующими являлись 4 тыс. 371 договор аренды земельных участков», — уточнила она в ходе заседания постоянной комиссии пензенской гордумы по градостроительной деятельности, во вторник, 17 марта.

Ирина Кочеткова добавила, что за 12 месяцев заключено 95 договоров аренды, расторгнуто 340 — по большей части в связи с переоформлением земельных участков в собственность.

«В целях увеличения доходной части [бюджета] за 2019 год в адрес арендаторов [...] было направлено 3 тыс. 420 уведомлений об изменении размера арендной платы за земельные участки в связи с тем, что изменилась их кадастровая стоимость. В результате проделанной работы арендная плата по данным договорам увеличилась на 155 млн. 800 тыс. рублей», — отметила начальник УМИ.