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Бюджет Пензы получил 320 млн. рублей от предоставления в аренду земли без торгов

18:20 | 17.03.2020 | Экономика

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Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. 320 млн. рублей поступило в бюджет Пензы в 2019 году по заключенным без проведения торгов договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Об этом сообщила начальник городского управления муниципального имущества (УМИ) Пензы Ирина Кочеткова.

Бюджет Пензы получил 320 млн. рублей от предоставления в аренду земли без торгов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По состоянию на 31 декабря 2019 года, действующими являлись 4 тыс. 371 договор аренды земельных участков», — уточнила она в ходе заседания постоянной комиссии пензенской гордумы по градостроительной деятельности, во вторник, 17 марта.

Ирина Кочеткова добавила, что за 12 месяцев заключено 95 договоров аренды, расторгнуто 340 — по большей части в связи с переоформлением земельных участков в собственность.

«В целях увеличения доходной части [бюджета] за 2019 год в адрес арендаторов [...] было направлено 3 тыс. 420 уведомлений об изменении размера арендной платы за земельные участки в связи с тем, что изменилась их кадастровая стоимость. В результате проделанной работы арендная плата по данным договорам увеличилась на 155 млн. 800 тыс. рублей», — отметила начальник УМИ.

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