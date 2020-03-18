Предприятия кластера «Безопасность» представили свою продукцию на выставке в Екатеринбурге Экономика

Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. Компании «Аркон» и «Компрессорные машины», входящие в состав пензенского приборостроительного кластера «Безопасность», представили свою продукцию на XX международной выставке «Металлообработка. Сварка – Урал» в Екатеринбурге.

Фото: ООО «ЦКР»

На стенде предприятия «Аркон» посетители имеют возможность ознакомиться с монолитным осевым режущим инструментом «Arconit» из твердого сплава, при создании которого использованы передовые технологии производства и современное программное обеспечение.

В свою очередь «Компрессорные машины» привезли на выставку модульную компрессорную станцию, модуль осушения сжатого воздуха и винтовой компрессор, применяемые для машиностроения.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в ООО «Центр кластерного развития», пензенские производители работают на площадке с понедельника, 16 марта, при этом введенные на территории Свердловской области ограничения на проведении международной выставки пока никак не сказались.

Пензенские компании участвуют в данном мероприятии впервые.

XX специализированная выставка технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства «Металлообработка. Сварка – Урал» проходит с 17 по 20 марта.

Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга России, министерства промышленности и науки Свердловской области, регионального представительства госкорпорации «Ростех», профессиональных союзов и объединений.

Выставка является площадкой для общения специалистов, ученых и представителей власти.

Участие предприятий пензенского кластера в мероприятии организовано «Центром кластерного развития» при поддержке министерства промышленности и инновационной политики региона.