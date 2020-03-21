Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-февраль исполнен на 98,8% Экономика

Пенза, 21 марта 2020. PenzaNews. Доходы в сумме 7 млрд. 678,2 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области за январь-февраль 2020 года, план выполнен на 98,8%. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов региона.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 5 млрд. 150,3 млн. рублей, или 97,8% от запланированного уровня; безвозмездные поступления — 2 млрд. 527,9 млн. рублей, или 100,9%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 97,2%: при плане в 6 млрд. 484,5 млн. рублей фактически поступило 6 млрд. 302,7 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 3 млрд. 773,2 млн. рублей при запланированном объеме в 3 млрд. 980,2 млн. рублей, план выполнен на 94,8%.