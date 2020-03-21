Белозерцев заявил о влиянии коронавируса и валютных колебаний на реализацию инвестпроектов Экономика

Пенза, 21 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о негативном влиянии распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) и снижения курса национальной валюты на ход реализации инвестиционных проектов в регионе.

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В числе предприятий, планировавших приобретение зарубежного оборудования, он назвал группу компаний «ФомЛайн», которая намерена наладить производство матрасов в Кузнецке.

«Там не все оборудование еще завезли. Хотя завод планируем запустить в этом году, но, может быть, в связи с этой ситуацией задержка произойдет месяца на два. Надеемся, что курс рубля и доллара вернется через 2–3 месяца в исходное положение. Хочется в это верить», — сказал Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области 20 марта.

Он добавил, что также определенные трудности испытывает группа компаний «Дамате», которая ведет строительство завода по глубокой переработке мяса индейки.

«6,5 млрд. [рублей] — объем [инвестиций]. Они не все оборудование привезли. Это, во-первых», — пояснил губернатор.

Иван Белозерцев сообщил, что часть инженеров, прибывших из Европы, была отозвана обратно.

Глава региона предположил, что все это скажется на сроках реализации инвестпроекта.

«Конечно же, бизнес пострадает. Каждый по-разному, но бизнес пострадает», — отметил он, выразив надежду на то, что комплекс мер, разработанных правительством России, позволит минимизировать негативные последствия.