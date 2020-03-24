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В пензенском УФНС создан ситуационный центр для мониторинга экономической ситуации

09:00 | 24.03.2020 | Экономика

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Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Региональный ситуационный центр создан в управлении Федеральной налоговой службы по Пензенской области для оперативного мониторинга изменения экономической и социальной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В пензенском УФНС создан ситуационный центр для мониторинга экономической ситуации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работа регионального ситуационного центра направлена на еженедельный сбор и мониторинг информации о рисках возникновения экономических и социальных проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и принятие оперативных решений при возникновении ситуаций, имеющих значительные последствия для исполнения доходной части бюджета РФ и влияющих на финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в рамках ситуационного центра также будет организован обмен информацией по экономическим и социальным вопросам с органами власти и бизнес-сообществом.

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