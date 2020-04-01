Пензенский бизнес поможет в борьбе с коронавирусом Экономика

Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Руководители ряда пензенских предприятий выступили с инициативой об оказании материальной помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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Предполагается, что необходимую поддержку смогут получить, в частности, медицинские учреждения.

В ходе встречи, состоявшейся в правительстве Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев поддержал это предложение.

«Считаю правильной идеей оказать посильную поддержку врачам и всем, кто нуждается в помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции. Необходимо найти возможность помочь тем, кто оказался в трудной ситуации, с продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Как уточняется на сайте регионального отделения Союза женщин России, деньги планируется аккумулировать на специальном счете организации.