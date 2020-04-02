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На портале «Мой бизнес» создан раздел, посвященный мерам антикризисной поддержки

19:55 | 02.04.2020 | Экономика

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Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Раздел «Антикризисные меры по поддержке устойчивости компаний малого и среднего бизнеса» создан на портале «Мой бизнес», который ориентирован на предпринимателей, осуществляющих деятельность в Пензенской области.

На портале «Мой бизнес» создан раздел, посвященный мерам антикризисной поддержки

Фото: Mbpenza.ru

В нем обобщена информация о действующих мерах поддержки субъектов МСП в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Также там публикуются разъяснения представителей различных министерств и ведомств относительно поручений президента РФ Владимира Путина, решений правительства страны и Банка России.

Кроме того, представители бизнеса могут найти в разделе ответы на часто задаваемые вопросы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в Фонде поддержки предпринимательства Пензенской области, помимо этого, предусмотрена возможность получения персональных консультаций.

Обратиться к специалистам центра «Мой бизнес» предлагается любым удобным способом: по телефону горячей линии 8-800-555-1958, с помощью сервиса «Цифровая платформа поддержки предпринимателей», через специальную форму на сайте или по электронной почте.

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