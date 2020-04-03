EN
19:43:01 Пятница, 3 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвержден у 11 человек

Ситуацию на рынке труда планируется отслеживать с помощью портала «Работа в России»

16:38 | 03.04.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Информацию об изменении ситуации на рынке труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) планируется отслеживать на территории страны, в том числе в Пензенской области, с помощью портала «Работа в России». Об этом заявил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

Ситуацию на рынке труда планируется отслеживать с помощью портала «Работа в России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для оценки ситуации на региональном рынке труда и анализа потребности работодателей в стимулирующих мерах Минтруд Российской Федерации рекомендует субъектам бизнеса оперативно сообщить о проблемах, возникающих в связи с влиянием коронавирусной инфекции на ведение предпринимательской деятельности. Работодатели, не зарегистрировавшиеся на портале «Работа в России» и не представившие необходимые сведения, не смогут получить государственную поддержку», — сказал он.

Как поясняется на сайте Минтруда Пензенской области, направить данные об изменении численности работников или введении режима неполной занятости из-за коронавируса необходимо до 6 апреля.

Вместе с тем на портале «Работа в России» уточняется, что для оперативного мониторинга ситуации сведения в отчетную форму следует вносить по мере изменения данных.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе вновь пустят троллейбусы У двоих жителей Заречного заподозрили коронавирус
Валерий Лидин пожертвует месячную зарплату на борьбу с коронавирусом В Пензу поступила новая лесопожарная техника
Главврач центра СВМП назвал различия между симптомами коронавируса и гриппа Житель Белинского района обвиняется в смерти супруги
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.