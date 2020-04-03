Ситуацию на рынке труда планируется отслеживать с помощью портала «Работа в России» Экономика

Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Информацию об изменении ситуации на рынке труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) планируется отслеживать на территории страны, в том числе в Пензенской области, с помощью портала «Работа в России». Об этом заявил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

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«Для оценки ситуации на региональном рынке труда и анализа потребности работодателей в стимулирующих мерах Минтруд Российской Федерации рекомендует субъектам бизнеса оперативно сообщить о проблемах, возникающих в связи с влиянием коронавирусной инфекции на ведение предпринимательской деятельности. Работодатели, не зарегистрировавшиеся на портале «Работа в России» и не представившие необходимые сведения, не смогут получить государственную поддержку», — сказал он.

Как поясняется на сайте Минтруда Пензенской области, направить данные об изменении численности работников или введении режима неполной занятости из-за коронавируса необходимо до 6 апреля.

Вместе с тем на портале «Работа в России» уточняется, что для оперативного мониторинга ситуации сведения в отчетную форму следует вносить по мере изменения данных.