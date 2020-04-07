Банк «Кузнецкий» начал реализацию комплекса антикризисных мер по поддержке бизнеса Экономика

Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» приступил к реализации комплекса антикризисных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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Как следует из поступившего в ИА «PenzaNews» сообщения пресс-службы кредитно-финансового учреждения, в частности, отменена плата за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в рамках тарифного плана «Эконом».

«Банк готов предоставить отсрочку по уплате начисленных комиссий за РКО на период до 6 месяцев для предприятий малого и среднего бизнеса. Данная отсрочка предоставляется по запросу организациям, осуществляющим деятельность в сфере грузового и пассажирского транспорта, услуг по предоставлению мест временного проживания, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, а также заемщикам – субъектам малого и среднего предпринимательства, финансовое положение и (или) качество обслуживания долга которых ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в нем отмечается, что до 30 сентября 2020 года отменена комиссия за зачисление заработной платы на счета сотрудников, открытые в банке «Кузнецкий», и получение наличных с целью ее выплаты.

«Открытие расчетного счета гарантирует получение высокопрофессионального сервиса и учет индивидуальных особенностей бизнеса каждого клиента. Операции по счетам осуществляются на основании распоряжений клиентов, оформленных как на бумажных носителях, так и при помощи дистанционных систем «Клиент-банк» и «Интернет-клиент-банк», — добавляется в сообщении.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.