EN
23:26:32 Четверг, 23 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано около 63 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 211

Оборот оптовой торговли в Пензенской области за I квартал составил 77,5 млрд. рублей

18:06 | 23.04.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Оборот оптовой торговли составил в Пензенской области за I квартал 2020 года 77,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Оборот оптовой торговли в Пензенской области за I квартал составил 77,5 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первые три месяца текущего года он на 86,4% формировался организациями оптовой торговли, оборот которых достиг 66,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составило 114,5% к аналогичному периоду 2019.

На субъекты малого предпринимательства пришлось 50% оборота оптовой торговли в Пензенской области — 38 млрд. 695,2 млн. рублей; на остальные организации — еще 50% (38 млрд. 755 млн. рублей).

Широкое распространение получила оптовая перепродажа продукции предприятиями, для которых торговля не является основным видом деятельности. В январе-марте 2020 года они реализовали товары на 10 млрд. 544 млн. рублей, что составляет 13,6% от оптового оборота по области в целом.

Новости партнеров
Читайте также
Жителей Пензы призвали не откладывать оплату квитанций за отопление и горячую воду В Пензе 95-летнему ветерану вручен паспорт гражданина России
В Пензенской области индекс промпроизводства за I квартал 2020 года составил 106,1% Долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе достигли почти 2 млрд. рублей
Производство яиц в Пензенской области по итогам I квартала выросло более чем на 11% В Пензенской области нет возможности проверять на коронавирус всех подряд — губернатор
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement