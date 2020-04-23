Оборот оптовой торговли в Пензенской области за I квартал составил 77,5 млрд. рублей Экономика

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Оборот оптовой торговли составил в Пензенской области за I квартал 2020 года 77,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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В первые три месяца текущего года он на 86,4% формировался организациями оптовой торговли, оборот которых достиг 66,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составило 114,5% к аналогичному периоду 2019.

На субъекты малого предпринимательства пришлось 50% оборота оптовой торговли в Пензенской области — 38 млрд. 695,2 млн. рублей; на остальные организации — еще 50% (38 млрд. 755 млн. рублей).

Широкое распространение получила оптовая перепродажа продукции предприятиями, для которых торговля не является основным видом деятельности. В январе-марте 2020 года они реализовали товары на 10 млрд. 544 млн. рублей, что составляет 13,6% от оптового оборота по области в целом.