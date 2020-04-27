EN
00:40:10 Вторник, 28 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области снизят ставки налога по УСН для пострадавших из-за коронавируса отраслей

16:25 | 27.04.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий снижение ставок при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в отдельных видах отраслей, планируется принять в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится в предстоящую среду, 29 апреля.

В Пензенской области снизят ставки налога по УСН для пострадавших из-за коронавируса отраслей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что ставка составит 1%, если объектом налогообложения являются доходы.

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, она будет равна 5%.

Данной мерой поддержки смогут воспользоваться организации и ИП, занятые в отраслях российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, это касается музеев, зоопарков, предприятий торговли, гостиниц, туристических агентств и парикмахерских. При этом субъект бизнеса должен иметь в качестве основного вид деятельности, соответствующий одному из 38 ОКВЭД, перечисленных в законопроекте.

Действие документа будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

С 1 января 2021 года эта мера поддержки перестанет действовать.

Как отмечается в пояснительной записке за подписью министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, по предварительной оценке, выпадающие доходы консолидированного бюджета региона в 2020 году составят 391,9 млн. рублей, в том числе бюджета области — 362,9 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
Имя Виссариона Белинского будет присвоено школе №1 в городе Белинском Пензенской школе №56 будет присвоено имя Александра Самокутяева
Порядок оказания медпомощи пензенским пациентам с коронавирусом корректируют еженедельно На сайте пензенского «Горводоканала» стал доступен личный кабинет для физлиц
В Пензенской области число лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, выросло до семи В Пензенской области восемь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement