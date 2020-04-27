В Пензенской области снизят ставки налога по УСН для пострадавших из-за коронавируса отраслей Экономика

Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий снижение ставок при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в отдельных видах отраслей, планируется принять в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится в предстоящую среду, 29 апреля.

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Предполагается, что ставка составит 1%, если объектом налогообложения являются доходы.

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, она будет равна 5%.

Данной мерой поддержки смогут воспользоваться организации и ИП, занятые в отраслях российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, это касается музеев, зоопарков, предприятий торговли, гостиниц, туристических агентств и парикмахерских. При этом субъект бизнеса должен иметь в качестве основного вид деятельности, соответствующий одному из 38 ОКВЭД, перечисленных в законопроекте.

Действие документа будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

С 1 января 2021 года эта мера поддержки перестанет действовать.

Как отмечается в пояснительной записке за подписью министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, по предварительной оценке, выпадающие доходы консолидированного бюджета региона в 2020 году составят 391,9 млн. рублей, в том числе бюджета области — 362,9 млн. рублей.