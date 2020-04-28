Фонд содействия инновациям поддержит 16 проектов, заявленных от Пензенской области Экономика

Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Фонд содействия инновациям, региональное представительство которого работает на базе ООО «Центр кластерного развития», поддержит 16 проектов, заявленных от Пензенской области в рамках программы «УМНИК».

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Дирекция фонда утвердила список победителей по итогам семи полуфинальных отборов и одного финального в минувший понедельник, 27 апреля.

Каждый из молодых инноваторов получит финансовую поддержку в размере 500 тыс. рублей.

В число победителей конкурсного отбора вошли Дмитрий Атясов, представляющий ПГУ, с проектом «Разработка тракторного термоаккумулятора с улучшенными свойствами», Диана Девликамова (пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова) с заявкой «Разработка портативного прибора неинвазивного экспресс-контроля концентрации глюкозы и гликированного гемоглобина для превентивной диагностики сахарного диабета», Максим Долгушев (ПГУАС) — «Разработка технологии производства высокоэффективных супромолекулярных флокулирующих композиций для реагентной обработки сточных вод», Иван Егоров (Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина) — «Разработка технологии получения слоистой структуры инструментальных режущих пластин с высокотвердой рабочей поверхностью».

Также поддержку фонда получат Екатерина Калинина (Пензенский институт усовершенствования врачей) с проектом «Разработка скринингового метода экспресс-диагностики нарушении обмена кальция путем определения его содержания в моче при наличии мочекаменной болезни», Илья Коннов (Пензенский ГАУ) — «Разработка инокулятора с системой тумана высокого давления для предпосевной экологически безопасной биотехнологии подготовки семян газонных трав к посеву», Никита Пексимов (МНПК «Росоператор») — «Разработка многофункциональной системы предоставления информации с камер системы наружного наблюдения», Сергей Петерс (ПензГТУ) — «Разработка автоматизированной системы создания интерактивных сцен для развития детского творчества с использованием технологии компьютерного зрения и трехмерного моделирования».

Кроме того, победителями конкурсного отбора стали Денис Плясунов (Пензенский ГАУ) с проектом «Разработка технологии ускоренного оригинального семеноводства туи западной на безвирусной основе», Роман Рябчиков (ОАО «НПП «Рубин») — «Разработка системы уличного освещения на основе беспроводной передачи информации через световой поток», Дмитрий Спирин (ПГУ) — «Разработка диалоговой системы для обучения разговорного искусственного интеллекта», Даниил Столяров (филиал МГУТУ имени К.Р. Разумовского) — «Разработка электростатического устройства для тушения пламени», Кирилл Уткин (АО «НИИФИ») — «Разработка автоматизированной системы импульсной стабилизации тонкопленочных резисторов», Илья Черепенников (ПГУ) — «Разработка привода подающего устройства станочного приспособления на основе электромагнитного ускорителя», Егор Шашунькин (ПГУ) — «Разработка десневого ретрактора для операций по костной пластике» и Сания Юсупова (ПГУ) — «Разработка стоматологического пломбировочного материала нового поколения на основе наночастиц оксида цинка».

Помимо этих 16 инноваторов, в число победителей отбора вошли пятеро участников из вузов региона. Проекты двоих представляли площадку «НТИ-КД». Это заявки Валерии Акмаевой (Пензенский ГАУ) «Разработка и совершенствование метода выделения липидов из пищевых продуктов в школьных лабораториях» и Владислава Орланова (ПГУАС) «Разработка образовательной игры «КванторGames». Еще два человека получат гранты в рамках площадки «НТИ-Автонет» — Евгений Нелюбин (ПГУАС) с проектом «Разработка системы оптимального приоритетного пропуска транспортных средств» и Ирина Пильгейкина (ПГУАС) с заявкой «Разработка системы координированного управления светофорными объектами с динамической калибровкой модели движения транспортных средств». Также решено выделить грант автору проекта «Разработка технологии электролитического оксидирования изделий из сплавов алюминия и титана для повышения их эксплуатационных свойств» Алексею Золкину (ПензГТУ) в рамках площадки «Москва – Роснано».