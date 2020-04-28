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Фонд содействия инновациям поддержит 16 проектов, заявленных от Пензенской области

13:15 | 28.04.2020 | Экономика

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Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Фонд содействия инновациям, региональное представительство которого работает на базе ООО «Центр кластерного развития», поддержит 16 проектов, заявленных от Пензенской области в рамках программы «УМНИК».

Фонд содействия инновациям поддержит 16 проектов, заявленных от Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Дирекция фонда утвердила список победителей по итогам семи полуфинальных отборов и одного финального в минувший понедельник, 27 апреля.

Каждый из молодых инноваторов получит финансовую поддержку в размере 500 тыс. рублей.

В число победителей конкурсного отбора вошли Дмитрий Атясов, представляющий ПГУ, с проектом «Разработка тракторного термоаккумулятора с улучшенными свойствами», Диана Девликамова (пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова) с заявкой «Разработка портативного прибора неинвазивного экспресс-контроля концентрации глюкозы и гликированного гемоглобина для превентивной диагностики сахарного диабета», Максим Долгушев (ПГУАС) — «Разработка технологии производства высокоэффективных супромолекулярных флокулирующих композиций для реагентной обработки сточных вод», Иван Егоров (Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина) — «Разработка технологии получения слоистой структуры инструментальных режущих пластин с высокотвердой рабочей поверхностью».

Также поддержку фонда получат Екатерина Калинина (Пензенский институт усовершенствования врачей) с проектом «Разработка скринингового метода экспресс-диагностики нарушении обмена кальция путем определения его содержания в моче при наличии мочекаменной болезни», Илья Коннов (Пензенский ГАУ) — «Разработка инокулятора с системой тумана высокого давления для предпосевной экологически безопасной биотехнологии подготовки семян газонных трав к посеву», Никита Пексимов (МНПК «Росоператор») — «Разработка многофункциональной системы предоставления информации с камер системы наружного наблюдения», Сергей Петерс (ПензГТУ) — «Разработка автоматизированной системы создания интерактивных сцен для развития детского творчества с использованием технологии компьютерного зрения и трехмерного моделирования».

Кроме того, победителями конкурсного отбора стали Денис Плясунов (Пензенский ГАУ) с проектом «Разработка технологии ускоренного оригинального семеноводства туи западной на безвирусной основе», Роман Рябчиков (ОАО «НПП «Рубин») — «Разработка системы уличного освещения на основе беспроводной передачи информации через световой поток», Дмитрий Спирин (ПГУ) — «Разработка диалоговой системы для обучения разговорного искусственного интеллекта», Даниил Столяров (филиал МГУТУ имени К.Р. Разумовского) — «Разработка электростатического устройства для тушения пламени», Кирилл Уткин (АО «НИИФИ») — «Разработка автоматизированной системы импульсной стабилизации тонкопленочных резисторов», Илья Черепенников (ПГУ) — «Разработка привода подающего устройства станочного приспособления на основе электромагнитного ускорителя», Егор Шашунькин (ПГУ) — «Разработка десневого ретрактора для операций по костной пластике» и Сания Юсупова (ПГУ) — «Разработка стоматологического пломбировочного материала нового поколения на основе наночастиц оксида цинка».

Помимо этих 16 инноваторов, в число победителей отбора вошли пятеро участников из вузов региона. Проекты двоих представляли площадку «НТИ-КД». Это заявки Валерии Акмаевой (Пензенский ГАУ) «Разработка и совершенствование метода выделения липидов из пищевых продуктов в школьных лабораториях» и Владислава Орланова (ПГУАС) «Разработка образовательной игры «КванторGames». Еще два человека получат гранты в рамках площадки «НТИ-Автонет» — Евгений Нелюбин (ПГУАС) с проектом «Разработка системы оптимального приоритетного пропуска транспортных средств» и Ирина Пильгейкина (ПГУАС) с заявкой «Разработка системы координированного управления светофорными объектами с динамической калибровкой модели движения транспортных средств». Также решено выделить грант автору проекта «Разработка технологии электролитического оксидирования изделий из сплавов алюминия и титана для повышения их эксплуатационных свойств» Алексею Золкину (ПензГТУ) в рамках площадки «Москва – Роснано».

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