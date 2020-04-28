Введена отсрочка платежей за аренду земельных участков, предоставленных без торгов Экономика

Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Постановление облправительства №273-пП «О мерах по поддержке арендаторов земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, предоставленных в аренду без торгов» подписано губернатором Иваном Белозерцевым.

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Документ принят в соответствии с распоряжением правительства России №670-р от 19 марта 2020 года.

Согласно постановлению, со дня введения режима повышенной готовности, который начал действовать 16 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, для арендаторов земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, предоставленных в аренду без торгов, введена отсрочка арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплата равными частями в сроки, прописанные в договоре в 2021 году или по соглашению сторон. Исключение составляют земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Департаменту государственного имущества Пензенской области поручено в течение 10 рабочих дней со дня обращения арендатора обеспечить заключение дополнительных соглашений к действующим договорам.