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Три пензенских предприятия получат 60 млн. рублей от Фонда содействия инновациям

17:11 | 29.04.2020 | Экономика

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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Три пензенских предприятия, вошедших в число победителей десятой очереди конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям, получат грантовую поддержку на сумму 60 млн. рублей.

Три пензенских предприятия получат 60 млн. рублей от Фонда содействия инновациям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно протоколу, утвержденному по итогам заседания дирекции фонда, 20 млн. рублей будет предоставлено ПАО «Контрольприбор», входящему в состав пензенского приборостроительного кластера «Безопасность». Поддержан проект «Организация производства комплекса систем контроля за состоянием промышленных, инфраструктурных и энергетических объектов на основе цифровой модели объекта».

Также по 20 млн. рублей получат две компании, представляющие пензенский инженерно-производственный кластер «Биомед». Это ЗАО «НПП «МедИнж» с проектом «Организация серийного производства экспортно ориентированных протезов клапанов сердца для миниинвазивной имплантации» и ООО «Парафарм» с проектом «Модернизация и расширение высокотехнологичного производства пищевых добавок на основе синергетических эффектов, получаемых за счет сочетания растительных лекарственных трав, витаминов и продуктов пчеловодства».

Всего в рамках десятой очереди поступило 246 заявок из 52 субъектов РФ. Из них восемь не было допущено до конкурса по формальным критериям.

В целом по стране рекомендовано к финансированию 72 проекта. По 166 заявкам пока продолжается процедура рассмотрения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2019 года в Пензенской области действует региональное представительство Фонда содействия инновациям. Оно функционирует на базе ООО «Центр кластерного развития», где оказывается консультационная поддержка по вопросам проведения грантовых конкурсов.

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