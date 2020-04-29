Три пензенских предприятия получат 60 млн. рублей от Фонда содействия инновациям Экономика

Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Три пензенских предприятия, вошедших в число победителей десятой очереди конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям, получат грантовую поддержку на сумму 60 млн. рублей.

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Согласно протоколу, утвержденному по итогам заседания дирекции фонда, 20 млн. рублей будет предоставлено ПАО «Контрольприбор», входящему в состав пензенского приборостроительного кластера «Безопасность». Поддержан проект «Организация производства комплекса систем контроля за состоянием промышленных, инфраструктурных и энергетических объектов на основе цифровой модели объекта».

Также по 20 млн. рублей получат две компании, представляющие пензенский инженерно-производственный кластер «Биомед». Это ЗАО «НПП «МедИнж» с проектом «Организация серийного производства экспортно ориентированных протезов клапанов сердца для миниинвазивной имплантации» и ООО «Парафарм» с проектом «Модернизация и расширение высокотехнологичного производства пищевых добавок на основе синергетических эффектов, получаемых за счет сочетания растительных лекарственных трав, витаминов и продуктов пчеловодства».

Всего в рамках десятой очереди поступило 246 заявок из 52 субъектов РФ. Из них восемь не было допущено до конкурса по формальным критериям.

В целом по стране рекомендовано к финансированию 72 проекта. По 166 заявкам пока продолжается процедура рассмотрения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2019 года в Пензенской области действует региональное представительство Фонда содействия инновациям. Оно функционирует на базе ООО «Центр кластерного развития», где оказывается консультационная поддержка по вопросам проведения грантовых конкурсов.