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Арендодатели, снизившие арендную плату в связи с коронавирусом, получат налоговую льготу

19:53 | 29.04.2020 | Экономика

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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Закон, предусматривающий предоставление налоговой льготы арендодателям, снизившим размер арендной платы для арендаторов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, принят в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 29 апреля.

Арендодатели, снизившие арендную плату в связи с коронавирусом, получат налоговую льготу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проект закона «О внесении изменения в закон Пензенской области «Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области налога на имущество организаций» депутатам представил министр экономики региона Сергей Капралов.

«Налоговая льгота будет предоставляться на период снижения арендной платы, но не ранее, чем с 1 марта 2020 года и до окончания действия режима повышенной готовности на территории Пензенской области», — уточнил он.

По словам Сергея Капралова, решение о предоставлении льготы будет приниматься налоговыми органами на основании предъявления налогоплательщиком обосновывающих документов одновременно с декларацией по налогу на имущество за 2020 год, срок сдачи которой — до 30 марта 2021-го

«Учитывая сроки подачи налоговой декларации и отсутствие в настоящее время информации о количестве организаций-арендодателей, планирующих снизить арендную плату, просчитать сумму выпадающих доходов бюджета области не представляется возможным», — отметил министр.

В итоге депутаты проголосовали за принятие закона. Он вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

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