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Снижены ставки налога по УСН для пострадавших из-за коронавируса отраслей

21:40 | 29.04.2020 | Экономика

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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Закон, предусматривающий снижение ставок при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в отдельных видах отраслей, принят в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоялась в среду, 29 апреля.

Снижены ставки налога по УСН для пострадавших из-за коронавируса отраслей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представляя законопроект депутатам, министр экономики Пензенской области Сергей Капралов пояснил, что он разработан с целью поддержки субъектов бизнеса, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Законопроектом предусматривается снижение ставки при применении упрощенной системы налогообложения до 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и до 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Пониженные налоговые ставки предлагается применять с 1 января текущего года», — сказал он.

Министр добавил, что, по предварительной оценке, выпадающие доходы консолидированного бюджета Пензенской области в 2020 году составят 391,9 млн. рублей.

Отвечая на вопрос о том, как планируется их компенсировать, Сергей Капралов предположил, что со временем налоговые поступления увеличатся естественным образом.

«Мы надеемся на то, что в последующие периоды, когда нормализуется ситуация, количество предпринимателей и поступающие от них налоги будут увеличены», — заявил он.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что регион передает данные о выпадающих доходах бюджета в Минфин России.

«Мы надеемся, что они будут компенсированы», — пояснил он.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за принятие закона. Он вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

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