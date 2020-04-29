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Средняя зарплата в Пензенской области составила более 32 тыс. рублей

23:29 | 29.04.2020 | Экономика

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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Среднемесячная начисленная зарплата работников по полному кругу предприятий составила в Пензенской области за январь-февраль 2020 года 32 тыс. 485 рублей. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Средняя зарплата в Пензенской области составила более 32 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, это на 9,3% больше, чем за первые два месяца 2019 года.

«Самая высокая заработная плата наблюдалась в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность: 44 тыс. 23 рубля», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в онлайн-формате в среду, 29 апреля.

Максим Уханов уточнил, что по состоянию на 1 апреля 2020 года на предприятии «ПКБМ» имелась задолженность по зарплате в размере 3,4 млн. рублей.

Глава Пензастата отметил также, что уровень официальной безработицы на начало апреля составил 0,8%.

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