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Указ о нерабочих днях не будет распространяться на пензенские мебельные производства

20:46 | 30.04.2020 | Экономика

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Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Мебельные производства включены в Пензенской области в число предприятий, на которые не распространяется действие указа президента России №294, в соответствии с которым в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 6 по 8 мая 2020 года включительно установлены нерабочие дни с сохранением за сотрудниками зарплаты.

Указ о нерабочих днях не будет распространяться на пензенские мебельные производства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Пензенской области №201-пП.

В документе уточняется, что это касается предприятий, вид экономической деятельности которых включен в группировку 31 «Производство мебели» раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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