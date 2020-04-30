В Пензе предпринимателям разъяснили порядок предоставления отсрочки по уплате налогов Экономика

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Порядок предоставления организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса, отсрочки или рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов стал одной из главных тем онлайн-брифинга, состоявшегося в Пензе в четверг, 30 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

Заместитель руководителя управления ФНС России по Пензенской области Людмила Кожевникова подробно разъяснила, на какие именно категории налогоплательщиков распространяется действие постановления правительства РФ №409 от 2 апреля 2020 года, куда они должны обращаться за рассрочкой, в какие сроки и какие документы необходимо представить, в том числе для подтверждения снижения доходов или получения убытка.

Она также ответила на поступившие от предпринимателей вопросы о том, предусмотрена ли отсрочка по уплате НДС и что может выступать в качестве обеспечения исполнения обязанности при предоставлении отсрочки на срок, превышающий полгода.

Кроме того, Людмила Кожевникова кратко остановилась на постановлении правительства России №576 от 24 апреля 2020 года, которым утверждены правила предоставления субъектам МСП субсидий из федерального бюджета в условиях распространения коронавируса.

В частности, она обозначила позицию ФНС относительно того, подпадают ли под действие данного документа индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников.

В онлайн-брифинге также приняли участие заместитель председателя облправительства Денис Бубнов, министр экономики региона Сергей Капралов и представители департамента госимущества — заместитель начальника отдела учета и распоряжения областным имуществом Елена Веселова и руководитель отдела по управлению земельными ресурсами Наталья Шаронова.