Сальдированный финрезультат пензенских организаций в январе-феврале снизился на 25% Экономика

Пенза, 4 мая 2020. PenzaNews. Сальдированный финансовый результат организаций в Пензенской области составил в январе-феврале 2020 года 2 млрд. 167 млн. рублей, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период 2019-го, когда он достигал 2 млрд. 904 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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По информации Пензастата, наибольшее влияние на формирование данного показателя оказали организации розничной торговли, предприятия по производству бумаги и бумажных изделий, а также по выпуску прочей неметаллической минеральной продукции.

За январь-февраль 2020 года прибыль получили 235 организаций, убыток — 157.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) — конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций.

Представляет собой сумму прибыли (убытка) от продажи товаров (выполнения работ или оказания услуг), основных средств, иного имущества организаций и чистых доходов от прочих операций.