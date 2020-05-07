В Пензе муниципальные заказчики накопили долги перед бизнесом по исполненным контрактам Экономика

Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Муниципальные заказчики в Пензе накопили долги перед бизнесом по исполненным контрактам. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Ленинского района города.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по состоянию на 23 апреля сумма задолженности составляла 96,2 млн. рублей, в том числе перед субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) — 60,8 млн. рублей.

«К примеру, указанная задолженность возникла у администрации Пензы, управления транспорта и связи, МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», учреждений, подведомственных управлениям культуры и образования, МКУ «УКС города Пензы», управления муниципального имущества и администраций районов города», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что по результатам проверки было внесено представление мэру Пензы Андрею Лузгину.

«По состоянию на 6 мая администрацией Пензы приняты меры к устранению выявленных нарушений, частично погашена задолженность в размере 36,9 млн. рублей. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — добавила Светлана Артамонова.