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В Пензе муниципальные заказчики накопили долги перед бизнесом по исполненным контрактам

14:05 | 07.05.2020 | Экономика

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Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Муниципальные заказчики в Пензе накопили долги перед бизнесом по исполненным контрактам. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Ленинского района города.

В Пензе муниципальные заказчики накопили долги перед бизнесом по исполненным контрактам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по состоянию на 23 апреля сумма задолженности составляла 96,2 млн. рублей, в том числе перед субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) — 60,8 млн. рублей.

«К примеру, указанная задолженность возникла у администрации Пензы, управления транспорта и связи, МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», учреждений, подведомственных управлениям культуры и образования, МКУ «УКС города Пензы», управления муниципального имущества и администраций районов города», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что по результатам проверки было внесено представление мэру Пензы Андрею Лузгину.

«По состоянию на 6 мая администрацией Пензы приняты меры к устранению выявленных нарушений, частично погашена задолженность в размере 36,9 млн. рублей. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — добавила Светлана Артамонова.

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