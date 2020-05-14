В Пензенской области отмечается рост цен на жилье Экономика

Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. Средняя цена 1 кв. метра общей площади жилья выросла в Пензенской области по итогам I квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го как на первичном рынке, так и на вторичном. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

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На вторичном рынке средняя цена увеличилась с 40 тыс. 177 до 41 тыс. 830 рублей, на первичном — с 44 тыс. 331 до 49 тыс. 803 рублей.

По итогам I квартала 2020 года наиболее высокие средние цены 1 кв. метра общей площади жилья на вторичном рынке зафиксированы в Татарстане — 73 тыс. 434 рубля, Нижегородской области — 65 тыс. 653 рубля и Башкирии — 59 тыс. 399 рублей.

Эти же регионы лидируют по уровню средних цен 1 кв. метра жилья общей площади на первичном рынке. В Татарстане, Нижегородской области и Башкирии они составляют 69 тыс. 929 рублей, 67 тыс. 51 рубль и 64 тыс. 37 рублей соответственно.