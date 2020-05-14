В Пензе 15 мая состоится онлайн-брифинг, посвященный мерам поддержки бизнеса Экономика

Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. Четвертый онлайн-брифинг, посвященный мерам поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, состоится в Пензе в предстоящую пятницу, 15 мая.

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Его организаторами являются правительство и министерство экономики региона, а также Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.

Спикеры поделятся подробностями о новых мерах господдержки, предлагаемых на базе центра «Мой бизнес». В их числе — содействие в продвижении продукции и в размещении на электронных торговых площадках, организация сертификации товаров, работ и услуг.

В роли модератора выступит заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов.