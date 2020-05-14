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В Пензе 15 мая состоится онлайн-брифинг, посвященный мерам поддержки бизнеса

13:30 | 14.05.2020 | Экономика

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Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. Четвертый онлайн-брифинг, посвященный мерам поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, состоится в Пензе в предстоящую пятницу, 15 мая.

В Пензе 15 мая состоится онлайн-брифинг, посвященный мерам поддержки бизнеса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его организаторами являются правительство и министерство экономики региона, а также Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.

Спикеры поделятся подробностями о новых мерах господдержки, предлагаемых на базе центра «Мой бизнес». В их числе — содействие в продвижении продукции и в размещении на электронных торговых площадках, организация сертификации товаров, работ и услуг.

В роли модератора выступит заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов.

Трансляция онлайн-брифинга будет организована на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области с 11.00 до 12.00.

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