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Пензенские власти намерены поддержать выход местных производителей на внешние рынки

13:19 | 15.05.2020 | Экономика

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Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области намерено оказать поддержку предприятиям, заинтересованным в освоении новых рынков сбыта своей продукции за пределами региона, в том числе за рубежом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Денис Бубнов.

Пензенские власти намерены поддержать выход местных производителей на внешние рынки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основная задача у нас сейчас — это вывод пензенских предприятий на экспорт. Причем здесь мы рассматриваем не только экспорт за рубеж, но в том числе и, скажем так, торговлю с нашими соседями, с другими субъектами Российской Федерации», — пояснил он в ходе онлайн-брифинга, состоявшегося в центре «Мой бизнес» 15 мая, трансляция которого велась на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

Денис Бубнов добавил, что этой теме в настоящее время уделяется большое внимание.

«У нас создан штаб, который работает непрерывно практически. В ручном режиме мы готовы выводить каждого желающего, каждое предприятие на экспорт своей продукции», — подчеркнул он.

По оценке зампреда регионального правительства, в вопросах экспорта «Пензенская область выглядит достойно».

«Мы занимаем четвертое место в Приволжском федеральном округе по экспорту продукции. Есть куда еще дальше стремиться, и мы готовы это делать», — отметил Денис Бубнов.

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