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Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета региона за 2019 год пройдут 27 мая

13:50 | 21.05.2020 | Экономика

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Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Пензенской области за 2019 год пройдут 27 мая в заочной форме в виде открытого обсуждения в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета региона за 2019 год пройдут 27 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный отчет, а также проект закона «Об исполнении бюджета Пензенской области за 2019 год» опубликованы на сайте регионального парламента, где с ними могут ознакомиться все желающие.

«Утвердить отчет об исполнении бюджета Пензенской области за 2019 год по доходам в сумме 58 млрд. 125 млн. 620,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 58 млрд. 734 млн. 803,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 609 млн. 183,2 тыс. рублей», — говорится в проекте закона.

Задать возникшие вопросы и высказать свои замечания жителям региона предлагается с 21 по 27 мая с помощью специально созданной формы, которая также доступна на сайте Законодательного собрания.

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