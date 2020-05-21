Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета региона за 2019 год пройдут 27 мая Экономика

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Пензенской области за 2019 год пройдут 27 мая в заочной форме в виде открытого обсуждения в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

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Данный отчет, а также проект закона «Об исполнении бюджета Пензенской области за 2019 год» опубликованы на сайте регионального парламента, где с ними могут ознакомиться все желающие.

«Утвердить отчет об исполнении бюджета Пензенской области за 2019 год по доходам в сумме 58 млрд. 125 млн. 620,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 58 млрд. 734 млн. 803,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 609 млн. 183,2 тыс. рублей», — говорится в проекте закона.

Задать возникшие вопросы и высказать свои замечания жителям региона предлагается с 21 по 27 мая с помощью специально созданной формы, которая также доступна на сайте Законодательного собрания.