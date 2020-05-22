EN
16:00:24 Пятница, 22 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 1 тыс. 510 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 76 человек выздоровели, 13 пациентов умерли

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-апрель исполнен на 92,1%

09:10 | 22.05.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. Доходы в размере 21 млрд. 139,1 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области за январь-апрель 2020 года, план выполнен на 92,1%. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства финансов.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-апрель исполнен на 92,1%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 13 млрд. 428,4 млн. рублей, что составляет 88,1% от запланированного уровня; безвозмездные поступления — 7 млрд. 710,7 млн. рублей (100,6%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 91%: при плане в 20 млрд. 73,6 млн. рублей фактически поступило 18 тыс. 269,6 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 10 млрд. 559,3 млн. рублей при запланированном объеме в 12 млрд. 369,3 млн. рублей. План выполнен на 85,4%.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В мэрии Пензы 25 мая обсудят изменение правил землепользования и застройки В Пензенской области для школ приобретено 16 новых автобусов
В Пензе жарившего шашлыки мужчину оштрафовали за несоблюдение самоизоляции В Пензенской области форумы студотрядов пройдут в онлайн-формате
«Кузнецкий» занял седьмое место в рейтинге банков по реализации постановления правительства РФ №422 В Пензе посетитель магазина устроил скандал после замечания по поводу распития спиртного
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама