Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-апрель исполнен на 92,1% Экономика

Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. Доходы в размере 21 млрд. 139,1 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области за январь-апрель 2020 года, план выполнен на 92,1%. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства финансов.

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По данным ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 13 млрд. 428,4 млн. рублей, что составляет 88,1% от запланированного уровня; безвозмездные поступления — 7 млрд. 710,7 млн. рублей (100,6%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 91%: при плане в 20 млрд. 73,6 млн. рублей фактически поступило 18 тыс. 269,6 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 10 млрд. 559,3 млн. рублей при запланированном объеме в 12 млрд. 369,3 млн. рублей. План выполнен на 85,4%.