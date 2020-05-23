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Подписана декларация трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

10:30 | 23.05.2020 | Экономика

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Пенза, 23 мая 2020. PenzaNews. Декларация областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подписана в Пензе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Подписана декларация трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ней обозначены основные направления действий представителей власти, работодателей и профсоюзных организаций, которые нацелены на предотвращение дальнейшего распространения инфекции, сохранение конкурентоспособности субъектов бизнеса, защиту трудовых прав работников и их здоровья.

Особый акцент сделан на важности обеспечения стабильности на рынке труда, сохранении доходов граждан и недопущении массовых сокращений.

Согласно декларации, стороны должны осуществлять взаимодействие на основе принципов социального партнерства, сбалансированности и обоснованности принятия решений, а также взаимной ответственности.

Как сообщает пресс-служба облправительства, свои подписи под декларацией поставили министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, президент региональной ассоциация промышленников Олег Шаповал и председатель федерации профсоюзов области Николай Котов.

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений является постоянно действующим органом, образованным в Пензенской области в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Состоит из представителей региональных объединений профессиональных союзов, работодателей и правительства.

Среди основных задач комиссии — обеспечение регулирования социально-трудовых отношений, согласование социально-экономических интересов сторон, ведение коллективных переговоров, подготовка и заключение трехсторонних соглашений.

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