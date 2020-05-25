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АКРА присвоило банку «Кузнецкий» кредитный рейтинг В+(RU) со «стабильным» прогнозом

13:39 | 25.05.2020 | Экономика

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Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило пензенскому банку «Кузнецкий» кредитный рейтинг на уровне В+(RU) со «стабильным» прогнозом. Это следует из сообщения пресс-службы агентства.

АКРА присвоило банку «Кузнецкий» кредитный рейтинг В+(RU) со «стабильным» прогнозом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что кредитный рейтинг присвоен на основе методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации и основных понятий, используемых АКРА в рейтинговой деятельности.

В сообщении добавляется также, что рейтинговый анализ проведен с использованием отчетности банка «Кузнецкий», составленной в соответствии с требованиями указания Банка России №4927-У от 8 октября 2018 года; кредитный рейтинг присвоен на основании данных, предоставленных банком, информации из открытых источников и баз данных АКРА.

Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, оценочные параметры кредитно-финансового учреждения не вызывают сомнений в его устойчивости, что подтверждали и подтверждают анализы авторитетных рейтинговых агентств на всем протяжении деятельности банка.

«По совокупности факторов и методологии общепринятых российских экспертных оценок мы еще на одну ступень подняли свой уровень надежности и показываем стабильные результаты по всем параметрам банковской деятельности», — подчеркнул он.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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