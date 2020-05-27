В Пензе число юрлиц сократилось на 8,5% Экономика

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Число юридических лиц, зарегистрированных на территории Пензы, сократилось на 8,5% — с 16 тыс. 40 до 14 тыс. 684 — за период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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По состоянию на начало апреля текущего года на Пензу приходится 63,8% юрлиц, учтенных в целом по области (23 тыс. 15).

Преобладают компании с частной собственностью, которых насчитывается 13 тыс. 151 (89,6% от числа зарегистрированных в Пензе юрлиц). К государственному сектору экономики относится 616 организаций (4,2%).

Большинство юридических лиц в Пензе — 4 тыс. 178 (28,5%) — при регистрации в качестве основного указали вид деятельности «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».

Согласно данным статистики, число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Пензе, уменьшилось с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года на 0,6% — с 15 тыс. 527 до 15 тыс. 429. При этом на областной центр приходится 46,6% ИП, учтенных в регионе.

Число крестьянско-фермерских хозяйств за тот же период увеличилось на одну единицу — до 111. В Пензе зарегистрировано 6,3% от общего числа КФХ в регионе.