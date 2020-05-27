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Пензенские власти изменили порядок расчета платы за аренду земельных участков

17:58 | 27.05.2020 | Экономика

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Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Изменения внесены в порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, и участки, госсобственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением №552-пП от 8 октября 2015 года. Соответствующее постановление облправительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенские власти изменили порядок расчета платы за аренду земельных участков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, за исключением ряда случаев годовой размер арендной платы временно будет рассчитываться по формуле, в которой ключевая ставка Банка России (с 27 апреля текущего года — 5,5%) заменена на фиксированный процент — 3%.

«До 1 января 2021 года годовой размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, за исключением случаев, указанных в разделе 1 настоящего порядка, рассчитывается по следующей формуле: А = Ксзу x 3%, где: А — годовой размер арендной платы; Ксзу — кадастровая стоимость земельного участка (в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости относительно сведений о земельном участке)», — говорится в постановлении.

Также документом уточнены особенности изменения арендной платы.

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