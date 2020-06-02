Утверждена методика включения юрлиц в перечень системообразующих организаций Пензенской области Экономика

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области утвердило методику включения юридических лиц в перечень системообразующих организаций региона.

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Согласно постановлению №302-пП, их основная деятельность должна относиться к базовым видам экономической деятельности, в числе которых — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; обрабатывающие производства; строительство; оптовая и розничная торговля; транспорт и связь.

Организация должна соответствовать минимум двум критериям из трех по результатам работы за 2019 год: объем годовой выручки — не менее 1 млрд. рублей, размер налоговых отчислений за последние три года в бюджеты всех уровней — не менее 0,4 млрд. рублей, среднесписочная численность персонала — не менее 500 человек.

Для предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности установлены следующие значения: не менее 0,5 млрд. рублей; не менее 0,3 млрд. рублей; не менее 300 человек соответственно.

Помимо этого, подлежат включению в перечень градообразующие предприятия монопрофильных городских округов Пензенской области вне зависимости от соответствия указанным критериям, а также компании, входящие в федеральный перечень системообразующих организаций российской экономики, зарегистрированные на территории региона.

Для своевременного обнаружения негативных факторов, влияющих на устойчивое развитие системообразующих организаций, будет проводиться мониторинг. Координировать эту работу поручено министерству экономики Пензенской области.

При выявлении фактов ухудшения состояния предприятий результаты мониторинга будут рассмотрены на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Пензенской области.